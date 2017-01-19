Terör örgütü DHKP-C'nin hain planı ortaya çıktı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, polis üniformasıyla eylem hazırlığındayken yakalandı
- İHA
İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Sarıyer'de belirlenen 3 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda polis üniformasıyla birlikte 2 adet gaz maskesi,1 adet tabanca, 1 adet sprey boya ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin polis üniformasıyla eylem planladığı iddia edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.