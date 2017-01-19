Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü DHKP-C'nin hain planı ortaya çıktı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, polis üniformasıyla eylem hazırlığındayken yakalandı

  • İHA
  • 7
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
x

İstanbul'da polis üniformasıyla eylem yapmayı planlayan 2 şüpheli terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin sansasyonel eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Sarıyer'de belirlenen 3 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda polis üniformasıyla birlikte 2 adet gaz maskesi,1 adet tabanca, 1 adet sprey boya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin polis üniformasıyla eylem planladığı iddia edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA