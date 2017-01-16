Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege sorumlusu yakalandı

Terör Örgütü DHKP/C'nin sözde ege bölge sorumlusu Ç.Ş isimli kadın terörist İzmir'in Çiğli ilçesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Star muhabirinin edindiği bilgiye göre, hakkında terör örgütü üyesi olmak ve yasadışı eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Ege bölge sorumlusu Ç.Ş, İzmir Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çiğli ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2012 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek silahlı eylem yapmak isterken yakalanan ve 2016 ya kadar cezaevinde kalan kadın terörist Ç.Ş, tahliye olduktan sonra İzmir ve Ege bölgesine gelerek örgütte eleman kazandırmak için çalışmalar yapmaya başladığının istihbaratını alan polis, Çiğli ilçesinde kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Kadın örgüt üyesi Ş.Ç, Kınık ilçesinde de yasadışı eylem yapmaktan yakalama kararı olduğundan dolayı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.