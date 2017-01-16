Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Ege sorumlusu Ç. Ş. İzmir'in Çiğili ilçesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

  • MUAMMER BAŞKAN- STAR
  • 2
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
x

Terör Örgütü DHKP/C'nin sözde ege bölge sorumlusu Ç.Ş isimli kadın terörist İzmir'in Çiğli ilçesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Star muhabirinin edindiği bilgiye göre, hakkında terör örgütü üyesi olmak ve yasadışı eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Ege bölge sorumlusu Ç.Ş, İzmir Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çiğli ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

 2012 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek silahlı eylem yapmak isterken yakalanan ve 2016 ya kadar cezaevinde kalan kadın terörist Ç.Ş, tahliye olduktan sonra İzmir ve Ege bölgesine gelerek örgütte eleman kazandırmak için çalışmalar yapmaya başladığının istihbaratını alan polis, Çiğli ilçesinde kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Kadın örgüt üyesi Ş.Ç,  Kınık ilçesinde de yasadışı eylem yapmaktan yakalama kararı olduğundan dolayı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dicle Üniversitesi yakınında patlama meydana geldi

Dicle Üniversitesi yakınında patlama meydana geldi

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA