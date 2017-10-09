Terör örgütü FETÖ ile bağlantılı ABD görevlisi Topuz'un müdürü federal polis çıktı

17/25 Aralık kumpasının sorumlusu oldukları iddiasıyla tutuklanan Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner gibi polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı belirlenince tutuklanarak cezaevine konan ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz'un suça konu görüşmelerin talimatını aldığını iddia ettiği müdürü Jason Sondoval Federal narkotik polisi çıktı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde çalışan ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) İstanbul müdür olduğu öğrenilen Sondoval'ın Metin Topuz'a FETÖ'cü polisler ve firari savcı Zekeriya Öz ile görüşme talimatı verdiği gibi kendisi de açık kaynaklardan yapılan tespitlere göre birçok polis müdürü ve gümrük görevlisi ile irtibat kurmuş. Özgeçmişine göre Sondoval, 1998'den beri ajanlık yapıyor.

ADINI VERMİŞTİ

İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda Zekeriya Öz ile irtibatını anlatan Metin Topuz, "Ben ilk defa Zekeriya Öz ile Çağlayan Adliyesi'nde ABD'li heyet ile görüştüm. Kendisi ve bir başka ismini hatırlayamadığım Cumhuriyet Savcısı'nın katıldığı bir toplantıydı. Bana sorulan telefon görüşmesini bu toplantıyı organize etmek için yaptım. Zekeriya Öz'e telefonu vermemi müdürüm bana söyledi. Müdürümün ismi Jason Sandoval'dır" diye konuşmuştu. Telefon irtibatı olan şahısların muhatapları olan durumlardaki makamları işgal eden şahıslar olduğunu ileri süren Metin Topuz, "Ben de amirim pozisyonunda olan Jason Sandoval'nın talimatlarıyla bu şahıslarla telefon görüşmeleri yaptım. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" demişti. Topuz, sorgusu ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.

GİZLİ TANIK BULDU

Topuz'un Ergenekon soruşturmaları sürecinde savcı Zekeriya Öz'e gizli tanık bulduğu da bir tanık ifadesinde yeralmıştı. O tanık ifadesinde verilen isimleri söylemek istemeyince gizli tanık yapılmaktan vazgeçildiğini anlatmıştı.