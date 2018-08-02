Terör örgütü PKK için sözde 'vergilendirme' adı altında para toplayan şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerince yapılan ortak çalışmada, il merkezinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü adına, iş yeri sahipleri tehdit edilerek para toplandığının belirlendiği aktarıldı. Sözde 'vergilendirme' adı altında iş yeri sahiplerinden para istenildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Görevlilerimizce yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda; PKK/KCK bölücü terör örgütü adına sözde “Vergilendirme” adı altında para istediği tespit edilen M.S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.S.B. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. PKK/KCK, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.