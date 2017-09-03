Terör örgütü PKK kendisine destek veren ABD ve Avrupa'yı vurmaya başladı

Suriye'de PKK ve MLKP saflarına katılan anarşist Antifa hareketi, terör örgütleriyle iş tutan ABD'yi vuruyor. ABD güvenlik kurumları ülkedeki anarşist Antifa için ilk kez “Yerel Terörist” ifadesini kullandı. Politico Dergisi’nin ele geçirdiği FBI yazışmaları ve gizli belgelerine göre, İç Güvenlik Bakanlığı Antifa'yı “Yerel Terörist” olarak tanımlıyor. ABD güvenlik kurumlarının daha önce de eyalet yetkililerini bu gruba karşı uyardığı ortaya çıktı. İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI ortaklığında hazırlanan 2016 tarihli bir istihbarat analizinde de, polise, hükümet ve siyasi kuruluşlara düzenlenen saldırılardan ve ırkçılık, sosyal adaletsizlik ile faşizm sembollerinden aynı gruplar sorumlu tutuluyor.

PKK VE MLKP İLE BAĞLANTILI

Görüşme ve internet kayıtlarına göre, bazı Antifa üyeleri, DEAŞ’a karşı savaşan iki Türkiye merkezli grubun da aralarında olduğu anarşist gruplarla birlikte mücadele ve eğitim için denizaşırı seyahatlere dahi çıkmış. Politico’nun Antifa’nın beraber mücadele ettiği “Türkiye merkezli iki grup” ise PKK ve MLKP. PKK/PYD’nin Suriye’deki askeri yapılanması olan YPG güdümünde kurulan Enternasyonal Özgürlük Taburu genellikle Batı'dan gelen Antifa üyelerinden oluşuyor. PKK’lı teröristler bu taburda askeri eğitim verirken taburun çok sayıda MLKP’li komutanı bulunuyor. Antifa, ABD’nin terörle savaş bahanesiyle PKK/PYD’ye verdiği üst düzey askeri yardımdan payına düşeni fazlasıyla alarak PKK eliyle ağır silahlarla donatıldı. Antifa’lı teröristler Kobani, Tel Abyad, Münbiç ve Rakka’da PKK ile omuz omuza savaştı.

TÜRK POLİS AKADEMİSİ UYARMIŞTI

Polis Akademisi’nin Haziran 2017 tarihli “PKK’nın Bölgesel Terör Ağı” Raporu’nda da Suriye’de savaşan aşırı solcu örgütlerin tehlike potansiyelinden bahsediliyor. PKK’nın Batılı anarko-komünistlerin katılımına büyük önem verdiğinin belirtildiği raporda konuyla ilgili şu vurgular bulunuyor: “Öngörülü bir bakış açısı Suriye kuzeyinin yakından etkileyebileceği şehirler listesine Berlin’i, Londra’yı ve Viyana’yı da eklemeyi uygun bulacaktır. Rojava çok yakında uluslararası solun meşhur davası haline gelebilir. Hâlihazırda PKK’nın yanında savaşan her çizgiden anarşistin ve Marksist devrimcilerin er ya da geç muhtemel suç bağlantıları ve tehlikeli fikirleriyle Avrupa’ya dönecekleri gerçeğini unutmamak gerekir. Bu yabancı savaşçıların diğer radikal yabancı savaşçılardan daha az tehlike arz ettiğini düşünmek büyük hata olur. DEAŞ’a karşı savaşan Batılı anarko-sosyalist, Marksist veya farklı çizgilerden devrimci yabancı savaşçılar da en az DEAŞ’a veya El-Kaide’ye katılan yabancı savaşçılar kadar Batı’ya ve Batı demokrasilerine tehdit oluşturmaktadır.” (Yeni Şafak)