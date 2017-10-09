Terör örgütü PKK kuşatıldı CHP panikledi

Türkiye, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde bir yandan kentin güvenliği için operasyon hazırlığına girişmişken, diğer yandan Özgür Suriye Ordusu'nun Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor. Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Türk heyeti inceledi

Yapılan tüm provokasyonlara rağmen Türkiye’nin ‘güvenli bölge oluşturma’ planı adım adım işliyor. ÖSO birlikleri, İdlib ve Afrin sınırındaki Salva, Kaptan El Cabal, Daret İzze karakollarında denetim sağlandı. Dün öğle saatlerinde sınırı geçen Türk delegasyonu, operasyondaki ilerleyişi yerinde inceledi. PYD’li teröristler teslim işlemlerini inceleyen Daret İzze’deki Türk heyetine saldırdı. Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıya Fırtına obüsleri anında karşılık verdi. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.

Namlular Suriye’ye çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek. İdlib operasyonunun ardından yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz” sözlerinin ardından, sınır ötesi operasyon hazırlığı kapsamında Reyhanlı ilçesine sıfır noktadaki Suriye sınırına askeri araç sevkıyatına gece saatlerinde de devam edildi. Sabah saatlerinde durgunlaşan askeri araç sevkıyatı yerini Oğulpınar Sınır Karakolu'na askeri personel sevkıyatına bıraktı. Sınıra yakın noktalarda mevzilenmiş tank, obüs ve diğer askeri araçların namluları Suriye'ye çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de Hatay sınırına askeri yığınağını tamamladı.

Mehmetçik sloganlarla karşılandı

Sınır hattına çoğunluğunu Kayseri Komando Tugayı unsurlarının oluşturduğu komandolar da sevk edildi. Böylece İdlib’de görev yapacak Türk kuvveti, sınır hattında konuşlandırıldı. Özel Kuvvet unsurlarından oluşan keşif timleri ise Suriye içine girerek, görev yapılacak yerleri belirledi. İnsansız hava araçlarıyla İdlib üzerinde sürekli keşif ve gözetleme faaliyeti yürütülüyor. Bölgeye ayrıca radarlar da yerleştirildi. Araçların TIR’lardan indirildiği mahallelerde vatandaşlar, “En büyük asker bizim asker”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez şeklinde” sloganlar attı.

Pentagon'dan operasyona destek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına değindi. Yazılı olarak açıklama yapan Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, “Suriye rejimi, Suriye’nin kuzey batısını sadece Suriye halkını ve bölge güvenliğini değil aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine de destek sağlayan El-Kaide terör örgütünün güvenli alanı haline getirmişti.” ifadelerini kullandı. Pahon, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kızılay ve AFAD teyakkuzda

Türkiye’ye yönelik göç dalgasına karşın Kızılay ve AFAD çalışma başlattı. Olası bir göç dalgası durumunda ise Türkiye, gelecek kişilere ilk etapta kapıları kapatacak. Bu kişilerin sınırın Suriye tarafında kurulacak kamplara ,Fırat Kalkanı operasyonuyla kontrolü sağlanan ve güvenli olan Azez, Cerablus, El Bab gibi bölgelere kurulacak kamplara yerleştirilmesi hedefleniyor.

PKK / PYD yalvarmaya başladı

Mehmetçik’in kararlı tutumu, Hayat Tahrir-i Şam’a geri adım attırdı. TSK’nın sınıra yaptığı yığınağın ardından terör örgütü bölgeyi terk etmeye başladı. Türkiye’nin desteğiyle ilerleyişini İdlib’in Afrin sınırında sürdüren Özgür Suriye Ordusu, HTŞ’nin kontrolündeki karakol ve mevzileri tek tek ele geçirdi. Birçok yer çatışma yaşanmadan teslim alınırken kritik noktalar için müzakereler devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD ise ÖSO’nun ilerleyişini durdurmak için bazı bölgeleri bombalıyor. Provokasyona da başlayan teröristler, etraflarının Mehmetçik tarafından sarıldığını ve yardım gelmezse katliam yaşanacağını iddia ediyor. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan PYD’liler özellikle ABD kurumları ve siyasilerini etiketleyerek algı oluşturmaya çalışıyor.

Sınır hattı Hızır'a emanet

ASELSAN, Katmerciler ile 4x4 mobil gözetleme araçları için yaklaşık 10,5 milyon euro'luk 2 sözleşme imzaladı. Sözleşmelere konu teslimatlar gelecek yıl gerçekleştirilecek. NATO standartlarında, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı Hızır, Türkiye ve AB sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasında görev alacak. Hızır, manevra gücü yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi. Toplam 9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

CHP ve HDP harekata karşı birleşti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP, TSK'nın İdlib için attığı adımın yanlış olduğunu savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının önünü kesmek için planlanan harekat, CHP ve HDP'de rahatsızlığa neden oldu. Çatışmaları önlemek için Özgür Suriye Ordusu bölgeye intikal ederken, Türk komandoları da hazırlıklarını tamamladı.

“BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR”

Türkiye'nin İdlib'e girmesinin yanlış olduğunu savunan CHP'li Erdoğan Toprak, bölgeyi bir bataklık olarak tanımlayarak; “Bu bataklığa Türkiye’yi çekmeye kimsenin hakkı yok. Bu operasyonun bedeli çok daha ağır olur” dedi. CHP’nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlara karşı yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

HDP İSTİHBARAT İSTEDİ

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin milletvekili Ahmet Yıldırım ise adeta istihbarat ister gibi harekatın ayrıntılarını sordu. “Operasyonlarda kaç asker ve nasıl bir birlikle katılacağı açıklanmamıştır” diyen HDP'li vekil, Türkiye'nin bölgeye girmemesi gerektiğini savundu. HDP’li vekiller daha önce de terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların önünü kesmek ve PKK’ya bilgi aktarmak için ayrıntı talep etmişti.

Tatbikata zırhlı araç takviyesi

TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin de katılımıyla yürütülen tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede TIR parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.

‘Tek er’ eğitimi

Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatın ana karargah kısmında askerlere 'Tek Er' eğitimleri verildi. Zırhlı araçlar yerine askerler münferit olarak eğitildi. Askerlerin eğitim aldıkları alana askeri birliklerden tatbikat alanına 5 ZMA sevk edildi.

Metrelerce yükseldi

'Kobra' olarak tabir edilen zırhlı araçların eskortluğu ile tatbikat alanına getirilen ZMA'lar belirlenen noktalara doğru yönlendirildi. ZMA'ların tatbikat bölgesinde geçişleri sırasında paletlerin manevraları ile toz bulutlarının metrelerce yüksekliğe çıktığı görüldü. 5 ZMA, karargah içerisindeki yerlerini aldı. (Güneş)