Terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Pazarcık ilçesinde, 2014 yılı 6-7 Ekim Kobani olarak bilinen eylemler sonrasın terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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