Terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Pazarcık ilçesinde, 2014 yılı 6-7 Ekim Kobani olarak bilinen eylemler sonrasın terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.