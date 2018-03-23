Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekildiğini duyurdu

Sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK'nın art arda verdiği kayıplardan sonra, İKBY'nin yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekilmeye başladığı bilgisine ulaşıldı.

Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.