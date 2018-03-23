Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekildiğini duyurdu

Sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK'nın art arda verdiği kayıplardan sonra, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekilmeye başladığı bilgisine ulaşıldı.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK'nın art arda verdiği kayıplardan sonra, İKBY'nin yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekilmeye başladığı bilgisine ulaşıldı.

Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA