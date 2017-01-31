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Mardin’de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin’in Savur ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan 500 kilogram patlayıcı imha edildi.

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Edinilen bilgilere göre, bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Savur ilçesi Şenocak Mahallesi yakınlarında yola tuzaklanan patlayıcı tespit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yaklaşık 500 kilogram patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Kontrollü patlatma sonrası yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 13 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Olayın ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda bir evin bodrumunda yapılan aramada 28 çuval içerisinde bin 350 kilogram amonyum nitrat, 40 litre benzin, 50 metre kablo ve 17 boş bidon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin de imha edildiği öğrenildi.  

 

 

 

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