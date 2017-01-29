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Diyarbakır'da markete bombalı saldırı

Diyarbakır’da teröristler tarafından bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, markette büyük çaplı hasar oluştu.

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Olay, saat 20.40 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi Lojmanlar Durağı’nda bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist, markete el yapımı patlayıcı atarak, ara sokaklara kaçtı. Patlayıcının büyük bir gürültüyle infilak ettiği markette ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ile tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde bölgeden ayrılırken, olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

 

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