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Terör örgütü PKK’dan referanduma “hayır” çağrısı

Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun 'anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli' dedi

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Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden, Avrupa sorumlusu Rıza Altun anayasa değişikliği paketi sonrası referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili “hayır” çağrısı yaptı.

Terörist Rıza Altun “Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor” diyerek anayasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.

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