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Terör örgütü PKK/KCK şüphelileri oy kullanmak isterken yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 kişi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Bahçelievler İlkokulu'nda oy kullanacağını belirledi.

Oy kullanacakları sandığın bulunduğu salona gelen 4 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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