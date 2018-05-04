Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı
Çanakkale merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına yönelik Çanakkale, Antalya, Şırnak, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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