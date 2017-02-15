Terör örgütü PKK’nın "15 Şubat" çağrısı karşılıksız kaldı
Şırnak’ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, terör örgütü PKK’nın terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı.
- İHA
Güvenlik güçlerinin gerçekleştirildiği başarılı operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırılan Silopi, terör örgütü PKK’nın terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bıraktı. İlçede her sene kepenk kapatmak durumunda kalan esnaf, erken saatlerinde iş yerlerini açarak, işlerini başına geçti.
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