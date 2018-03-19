Terör örgütü PKK'nın sözde 2 yöneticisi etkisiz hale getirildi
Şırnak/Merkez’de, aralarında bölücü terör örgütünün sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif çap ve markada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
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