Terör örgütü PKK'nın sözde 2 yöneticisi etkisiz hale getirildi Şırnak/Merkez’de, aralarında bölücü terör örgütünün sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif çap ve markada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.