Terör örgütü PKK’nın bahar planı PYD kuryesinden çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı olan PYD'nin silahlı kolu YPG'nin Türkiye-Suriye arasında kuryeliğini yapan kadın terörist Esma B. (25) polise gelen ihbarla Bağlar ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Kendisine kimlik soran polislere kız kardeşinin kimliğini gösteren terörist, üzerindeki fotoğraf ve soğuk damganın şüpheli görülmesi üzerine Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek burada parmak izi alındı.

Veri tabanı incelemesinde yakalanan kişinin 5 yıldan beri aranan terörist Esma B. olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan babası da kızını teşhis ederek PKK'ya katıldığı için 5 yıldan beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Teröristin üst aramasında veri depolaması yüksek 5 ayrı hafıza kartı bulundu. Şifrelenen bu kartların bilişim suçları bürosu ekiplerince şifresi kırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı.

BİR KAOS PLANI DA İSTANBUL'DAN

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisleri, geçen perşembe PKK'ya yönelik operasyon yapmıştı. Gençlik yapılanmasının üyesi olduğu iddia edilen C.M. gözaltına alındı ve üzerinden dijital hafıza kartı çıktı. İncelenen kartta örgüte ait şifreli dokümanlara ulaşıldı. Şifreleri kırılan dokümanların içeriğinde PKK'ya ait İstanbulile ilgili terör saldırısı planlarının bulunduğu, ayrıca o planlarda saldırılar için gereken silahlarla ilgili bazı bilgilerin de yer aldığı belirlendi. Bölücü örgütün hazırladığı raporlarda elemanlarına "Milli hassasiyet bulunan ilçelerde eylem yapın" talimatını verdiği ortaya çıktı. (Sabah)