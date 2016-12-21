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Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderilecek 76 telsiz ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütünün dağ kadrosuna ulaştırılmak üzere İstanbul'dan gönderildiği belirlenen 76 telsiz ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 76 telsiz ele geçirildi.
 
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda İstanbul'dan gönderilen ve terör örgütünün dağ kadrosuna ulaştırılacağı tespit edilen 76 telsiz bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.
 
Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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