Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist Tarsus’ta yakalandı
2015 yılında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan terörist, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK’ın kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 29 yaşındaki S.A. isimli örgüt mensubunu yakaladı.
Gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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