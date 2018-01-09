Terör örgütü PKK’nın darbe kehaneti
‘Mahmut T.’ isimli Twitter kullanıcısının terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunduğuna ilişkin 2016 yılında BİMER’e bir ihbar maili gönderildi.
Bu ihbar sonucunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu Twitter adresini mercek altına aldı. Mahmut T. isimli şüphelinin paylaşımlarını inceleyen savcılık 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde darbe olacağına dair ilginç paylaşımlarda bulunulduğunu saptadı. Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üyelik ve örgüt propagandasında bulunmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin paylaşımlarının FETÖ ve PKK-KCK terör örgütlerinin bağlantısını gösterdiği belirtilerek, “FETÖ yönetici ve üyelerinin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünden aylar önce, darbe olacağına dair tweetleri paylaşan şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu anlaşılmıştır” denildi.
Kaynak: Yeni Şafak
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