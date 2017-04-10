Terör örgütü PKK'nın demir sandığı bulundu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Karlıova İlçesi Karacehennem Ormanları sınırları içerisinde bulunan Kızılağaç Köyü Mezrası Rem Yaylası kırsalında yapılan arazi aramalarında, 1 sığınak ve bunun içinde toprağa gömülü halde demir sandık bulundu. Bingöl Valiliği, tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl İli Karlıova İlçesi Karacehennem Ormanları sınırları içerisinde Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası Rem Yaylası kırsalında 9 Nisan 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-9 Operasyonu kapsamında 1 sığınak ile toprağa gömülü demir sandık içerisinde; 1 anti tank roketi ve sevk fişeği, 1 güneş enerjisi paneli, 300 büyük boy pil, 85 kilogram toz şeker, 74 çift mekap ayakkabı, 50 kilogram bulgur, 45 kilogram sıvı yağ, 35 kilogram makarna, 32 kilogram reçel, 30 kilogram pirinç, 30 kilogram tütün, 30 adet iç çamaşırı, 25 kilogram un, 25 kilogram kırmızı mercimek, 25 takım örgüt kıyafeti, 15 kilogram kuru fasulye, 14 kilogram fındık ezmesi, 10 kilogram baharat, 9 adet 60 litrelik bidon, 9 adet yağmurluk, 6 adet şemsiye, 8 kilo pekmez, 7 kilo deterjan, 5 kilo tuz, 5 adet çakmak gazı, 4 adet bulaşık deterjanı, 4 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 4 adet kütüklük, 4 adet 120 lt'lik bidon, 3 adet çadır brandası, 3kg helva, 2 adet yağ tenekesi, 2 rulosera naylonu, 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 adet 2 kilogramlık mutfak tüpü, 1 adet 2'li ocak, 1 adet batarya, 1 adet radyo, 1 adet 10'lu pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 1adet 4'lü pil bloğu, 1 adet ceket ve yelek, 1 adet kova ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."