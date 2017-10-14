Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan öldü mü? Savcılıktan son dakika açıklaması geldi

Törür örgütü Abdullah Öcalan öldü mü? sorusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapıldı. Terörist başı Öcalan'ın öldüğü yönündeki provokatif söylentiler gündemi meşgul ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama da geldi. Öcalan'ın son durumu nedir? Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı. Peki PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü haberleri doğru mu? Öcalan öldü mü? Abdullah Öcalan kimdir? İşte haberin detayları...



Sacılıktan yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu haberler, tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğine tevessül edilmiş olup kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadesi kullanıldı.



"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"



"Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."





TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ ABDULLAH ÖCALAN KİMDİR?



4 Nisan 1949'da Şanlıurfa Halfeti'ye bağlı Ömerli'de doğdu. PKK'nın kurucusu ve ilk lideridir. 28 Nisan 1999'da Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre vatana ihanet suçu gereğince hakkında idam cezası istenmiştir. 29 Haziran 1999'da silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçuyla idama mahkûm edilmiştir. Cezası Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmiştir. Şu anda İmralı Cezaevi'nde hapis yatmaktadır. 2000 senesinde Ukrayna Komünist Partisi, Stalin Ödülü için Öcalan'ı aday göstermiştir. Ayrıca Öcalan'a Güney Afrika Komünist Partisi'nin 13. kongresi nedeniyle bir plaket hediye edilmiştir.







Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli (Amara) köyünde Ömer ve Üveyş Öcalan'ın çocuğu olarak doğdu. 1966–68 döneminde Ankara'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde okudu ardından 1969 yılında Diyarbakır'da kadastro memurluğu yapmaya başladı. Diyarbakır'daki görevinden, Bakırköy Tapulama Müdürlüğü'ne atanıp İstanbul'a geldi. 1971 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Öcalan aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. 1970 yılında İstanbul’da DDKO (Devrimci Doğu Kültür Ocakları) şubesi üyesi olarak faaliyete başladı, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırdı, yine bu yıllarda Marksist-Leninist görüşlü THKP/C örgütü ile ilgilendi, Nisan 1972 tarihinde Şafak Grubunun bildirilerini dağıtırken yakalanarak 7 ay Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu kaldı. Kesire Yıldırım ile 24 Mayıs 1978 günü Ankara'da evlendiyse de daha sonra ondan boşandı.



27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde; Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletlerinin bir kısım toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ve daha sonra AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alacak PKK adlı örgütü kurdu. Kısa bir süre sonra Suriye'ye geçen Abdullah Öcalan, örgütün eylemlerini buradan yönetmeye başladı.