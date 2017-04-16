Terör örgütü PKK'nın hedefinde siyasiler de var

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'ya yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı, terör örgütünün siyasileri hedef alan katliamlarını bir kez daha akıllara getirdi.

Bölge halkının siyasi tercihini değiştirebilmek, üzerilerinde korku ve baskı oluşturabilmek için her türlü şiddeti uygulayan terör örgütü, siyasi parti yöneticilerini hedef alan saldırılarını artırarak devam ettirdi.

Halk oylaması öncesi örgütünün yayın organları ve sosyal medya hesaplarında siyasi partileri ve siyasetçileri hedef gösteren haberler yer alırken, bölgedeki teröristlerce özellikle AK Parti'li siyasiler hedef alındı.

Güvenlik güçlerinin kırsalda ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla ağır darbe alan, bölgelerindeki aşiret liderleri ve yöre halkının büyük tepkisiyle karşılaşan PKK, siyasetçilere yönelik saldırılarla vatandaşların siyasi tercihi üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor.





Parti binalarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, yol kesip siyasi parti mensuplarını kaçıran ve sürekli tehdit eden PKK'lı teröristler, bölücü terör örgütünün tehdit ve baskılara rağmen bölgelerinde çalışmalarını sürdüren bazı siyasetçileri de katletti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın bugüne kadar işlediği siyasileri hedef alan katliamlardan bazıları şöyle:

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Haziran 2010'da, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uçar'ın Eski Kışla Mahallesi'ndeki evinin balkonuna terör örgütü PKK mensuplarınca el bombası atıldı. Can kaybının olmadığı patlama nedeniyle evde hasar oluştu.

- AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış (46), 2 Temmuz 2012'de Van'daki evine geldiği sırada terör örgütü PKK üyesi silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldı. Tanış, 24 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

- Hakkari'de iki dönem AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Mecit Tarhan, 3 Eylül 2012'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldı. Tarhan, 5 Ekim 2012'de serbest bırakılarak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

- Van'da seçim çalışması yürüten, aralarında AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı Zeki Karakuş'un da bulunduğu 5 kişi, 16 Mart 2014'te taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. AK Parti'lilerin içinde bulunduğu araçların camlarının kırıldığı saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

- Terör örgütü PKK üyeleri, 17 Nisan 2014'te Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında, aralarında Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı eski Bükardı Belde Belediye Başkanı Abit Doğruer'in de bulunduğu 4 kişiyi kaçırdı. Doğruer ve beraberindekiler, 20 Nisan'da serbest bırakıldı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK'lılar, 17 Mayıs 2014'te HÜDA PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık'ı kaçırmak isteyince örgüt üyeleri ve köylüler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucu aralarında Ali ve Mikail Ayık'ın bulunduğu 3 kişi yaralandı.

- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 14 Temmuz 2014'te AK Parti Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçtiği güzergahta patlama meydana geldi. PKK mensuplarınca yapılan saldırıdan Atilla yara almadan kurtulurken, koruması ve şoförü hafif yaralandı.

- Van'da HÜDA PAR üyesi esnaf Mehmet Latif Şener (66), 17 Ekim 2014'te evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şener'i öldürdükten sonra terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kaçmak isterken yakalanan iki terörist, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

- AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun, 5 Haziran 2015'te teröristlerce kaçırılıp darbedildikten sonra aynı gün serbest bırakıldı. Tutkun'un avukatlarının suç duyurusu üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

- AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya'nın, kardeşi Şahin Çetinkaya ve beraberindeki kişiyle Erzurum'dan Şanlıurfa'ya giderken içinde bulundukları otomobil, 29 Mart 2016'da Bingöl'ün Genç ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından durduruldu, Salih Zeki Çetinkaya'yı yanlarına alarak kaçıran teröristler, kardeşi ile yanlarındaki kişiyi ise serbest bıraktı. Çetinkaya da 2 gün sonra teröristlerin uyumasından yararlanarak kaçmayı başardı.

- Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Acu, 27 Mayıs'ta teröristler tarafından başından silahla vurulduktan sonra aracıyla ateşe verilmişti. Olay yeri yakınında da sprey boyayla "PKK" yazısı bulunmuştu.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay, PKK'lı teröristler tarafından 10 Ağustos 2016'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Örgüt tarafından ölümle tehdit edilen Macartay'ın demokrasi nöbetleri ve terörü telin mitinglerine katıldığı belirtilmişti.

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 13 Ağustos 2016'da yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın cesedi bulundu.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eski korucu derneği başkanının oğlu ve AK Parti üyesi Menderes Özer, 1 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca aracından indirilerek kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. 640 kilogramlık patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edildi.

- 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki evinin önünde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 9 Ekim 2016'da Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki evine giren bir grup PKK'lı terörist tarafından çocuklarının gözü önünde katledildi.

- AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, iş yerinde 11 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

- Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi ve Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, evinin önünde 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

- AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu iki araçlı konvoya dün terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Vanlı, yara almadan kurtulurken, aracını takip eden otomobildeki güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu.