Terör örgütü PKK'nın işkence ve cinsel şiddete başvurduğu BM raporlarına yansıdı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor.' dedi.
- AA
BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD-YPG'nin işlediği, BM raporlarına da giren “korkunç” cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.
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