Terör örgütü PKK'nın Karadeniz planı deşifre oldu

Kesilen asfalt parçası bombanın üzerine koyulup ardından da zift eritilerek asfalta yama yapılmış süsü veriliyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye ve Irak’taki kamplarında el yapımı patlayıcı eğitimi alan teröristlerin İran üzerinden Karadeniz’e gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, örgütün gerçekleştirmek istediği saldırı biçimleri de deşifre oldu. Örgütün sabotajcı adını verdiği ve güvenlik güçlerince Bitlis kırsalında yakalanan PKK'lı Mizgin K.'nın verdiği ifadeye göre terör örgütünün asfalt yollara nasıl bomba döşediği aydınlatıldı.

KAROT MAKİNESİ KULLANILDI

PKK’nın “karot makinası” olarak bilinen, beton ve asfalt delmede kullanılan gelişmiş bir makine kullanarak asfalt altına el yapımı patlayıcı (EYP) döşediği ortaya çıktı. Yakalanan PKK'lı terörist ifadesinde, asfalt kesildikten sonra bombayı yerleştirdiklerini, kesilen asfalt parçasının bombanın üzerine koyulup ardından da sabotajcı çakmağı ile ziftin eritilerek “asfalta yama yapılmış” süsü verdiklerini anlattı.

BOMBALAR GECE DÖŞENİYOR

Karot makinası kullanmaya başlayan terör örgütünün asfalt yolların ortasına kadar bomba döşediğini itiraf eden terörist Mizgin K., patlayıcıya bağlı bobin telinin de sabotajcı çakmağı ile eritilen ziftin altına gizlenerek yol kenarına kadar çekildiğini söyledi. Terörist, bütün düzeneklerin sabotajcı grupla gece yerleştirildiğini, gruptaki diğer teröristlerin de ana patlayıcının uzağında bekleyerek gözlem yaptığını itiraf etti.

‘Jammer’a karşı folyolu anten

Güvenlik güçlerinin karıştırma-köreltme cihazlarının etkili mesafesinin 300-350 metre olduğunu söyleyen terörist Mizgin K., ana patlayıcıdan itibaren en az 350 metre uzaklığa kablo düzeneği çekildiğini söyledi. ‘Jammer’lerden gelen sinyali geri çevirmek için alıcı telsiz anteninin önüne alüminyum folyo ile sarılmış çanak anten yerleştirdiklerini belirten terörist, bu düzenekleri 1 yıl önce kullanmaya başladıkları bilgisini verdi.

(Yeni Şafak)