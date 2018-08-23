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Terör örgütü PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarla bölücü terör örgütüne darbe üzerine darbe vurulurken, PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz kırsalında 2 yıldır kararlılıkla yürütülen ve halktan büyük destek gören operasyonlarla örgüt mensupları kıskaca alınırken, darbe üstüne darbe yiyen terörist grup sıkışarak çözüldü.
 
Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunluk kazanan operasyonlar sonucu Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2'si kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
 
Terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü
 
Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi.
 
Yakışır'ın ardından örgüt üyelerine liderlik yaptığı değerlendirilen ve aynı listede yer alan "Türk Tarık" kod adlı terörist de dün düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi. Gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun'un da ölü ele geçirildiği bu operasyonla örgütün Karadeniz'deki lider kadrosu tamamen çökertildi.
Örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri bitirilme noktasına geldi
 
Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucu, örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri bitirilme noktasına geldi.
 
Bölgede 2 kişi oldukları ve birinin yaralı olduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin hava ve kara destekli operasyonları devam ediyor.

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