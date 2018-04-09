Terör örgütü PKK'nın katıra işkencesini SİHA'lar görüntüledi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığını tespit etti.

SİHA'larca çekilen görüntülerde kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvanın teröristlerce kafasına ve ayaklarına vurularak işkenceye maruz kaldığı görüldü. Hayvanın sırtındaki silah ve patlayıcı madde boșaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı.

SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken işkenceye maruz kalan hayvanın da kurtarıldığı bildirildi.