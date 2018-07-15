Terör örgütü PKK'nın kırmızı kategoride bulunan sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.



Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.



Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum. Yaralı özel harekat polisimize acil şifalar diliyorum."



Öte yandan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik iç güvenlik operasyonları kapsamında, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, kırmızı kategoride aranan sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ve Rodi kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.