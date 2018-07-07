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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, TBMM Genel Kurulu'na girmek için İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi

27. Dönem Parlamentosu için TBMM Genel Kurulu'nda toplanan parti gruplarından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, salona girmek için Genel Kurul açılışında okunan İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi.

  • star.com.tr
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.

Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada HDP sıralarının en önlerinin boş olduğu görülürken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi, milli marşımızın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.

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