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Terör örgütü PKK'nın sözde Botan bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen 29 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru olduğu tespit edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak Bestler-Dereler kırsalındaki operasyon sürüyor.

Güvenlik güçlerince, Bestler-Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tespit etti. Tespit edilen 3 terörist, girilen çatışmada etkisiz hale getirildi. Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru olduğu tespit edildi.

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