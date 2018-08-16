Sincar'daki operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki teröristin vurulma anı yayımlandı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar" listesinde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu Özden'in MİT ve TSK'nın müşterek operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği, Milli Savunma Bakanlığınca dün yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Buna göre, pek çok saldırının faili olan, bölücü terör örgütünün sözde elebaşlarından "Mam Zeki Şengali" kod adlı Özden'in aracının bulunduğu konvoy Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda insansız hava aracıyla takibe alındı. Düzenlenen hava harekatıyla Özden'in bulunduğu araç vuruldu. Araçtan çıkarılan terörist, bu kez başka bir araçla uzaklaştırılmaya çalışılırken, TSK unsurları söz konusu hedefi de tam isabetle vurdu.

Sınır ötesindeki başarılı operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.