Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonuyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak isterken yakalanan, terör örgütü PKK'nın Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Açıkyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Edirne Adliyesine getirildi.

Yılmaz Açıkyüz, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

Öte yandan zanlının, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu öğrenildi.