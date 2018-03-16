Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşları Afrin’den kaçıyor

Dün gece saat 21.00 sıralarında Afrin'den birer ikişer sivil araçlarla kaçıp Basuta’ya gelen PKK terör örgütü liderleri, buradan da Neble’ye ve daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne gitti. Basuta’dan ayrılan ikinci grup terörist liderleri ise, Tel Rifat’tan geçerek Fafin köyüne gitti. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan terör örgütü PKK/PYD liderlerinin buradan rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüleceği kaydedildi