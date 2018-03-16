Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşları Afrin’den kaçıyor

Terör örgütü PKK/PYD'nın Kandil'den gelen elebaşlarının Esed rejimin hazırladığı otobüslerle Afrin’den kaçmaya başladığı bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün gece saat 21.00 sıralarında Afrin'den birer ikişer sivil araçlarla kaçıp Basuta’ya gelen PKK terör örgütü liderleri, buradan da Neble’ye ve daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne gitti. Basuta’dan ayrılan ikinci grup terörist liderleri ise, Tel Rifat’tan geçerek Fafin köyüne gitti. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan terör örgütü PKK/PYD liderlerinin buradan rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüleceği kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siviller Afrin´den kaçıyor

Siviller Afrin´den kaçıyor

Dünyanın en zengin takım sahipleri

Dünyanın en zengin takım sahipleri

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA