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Terör örgütü PKK/PYD'ye eleman temini için İzmir'e gelen terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD'ye eleman temini için İzmir'e gelen terörist yakalandı. Suriye'deki PYD/PKK kamplarında eğitim alan terörist, gizlendiği evde gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan PKK üyesi C.T'nin İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının, Kadifekale semtinde bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Suriye'deki PKK ve PYD kamplarında eğitim alan C.T'nin, İzmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiği tespit edildi.

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