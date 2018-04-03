Terör örgütü PKK/PYD-YPG ininden FETÖ'nün dergi ve kitapları çıktı

Afrin'de sürdürülen el yapımı patlayıcı ve mayın arama faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye ait bir evde çok sayıda mühimmatın yanı sıra FETÖ'ye ait dergi ve kitaplar ele geçirildi. Teröristlerin hücre evinde sandığa gizlenmiş halde çıkan Sızıntı dergileri, operasyonun başladığı günden itibaren uluslararası kamuoyunun operasyona tepkisini çekmek için çabalayan FETÖ'nün terör örgütü ile işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



SOSYAL MEDYA KARDEŞLİĞİ



Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmek için çabalayan FETÖ, sosyal medya üzerinden kara propagandaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Türkiye için bir tehdit olmadığını, terör propagandası yapan terör destekçilerinin haksız yere gözaltına alındığını, asıl hedefin Kürtler olduğunu iddia eden FETÖ'nün sosyal medyada terör örgütü PYD-YPG'nin eski elebaşı Salih Müslüm tarafından paylaşılması terör işbirliğinin kanıtı oldu. TSK ve ÖSO'nun Afrin'i terörden arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmek ve sivillerin can kaybını önlemek için bölge genelinde yaptığı geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. El yapımı patlayıcı ve mayın arama-tarama faaliyetleri sırasında Göbek köyünde teröristlere ait bir evde yatağın altına saklanmış sandık bulundu. Sandık, tuzaklanmış olma ihtimaline karşı büyük bir titizlikle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sandıktan çok sayıda mühimmatın yanı sıra FETÖ'nün Sızıntı dergileri çıktı.



DAĞA GİZLİ MESAJ



Türkiye'de yapılan operasyonlarda da FETÖ'cülerin gizlendiği evlerde Sızıntı dergileri ele geçirilmişti. Teröristlerin, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusuna karşı kullandığı mühimmatlar ile birlikte evde bulunan FETÖ yayınlarına el konulurken, FETÖ elebaşı Gülen'in başyazısını yazdığı Sızıntı dergisi vasıtasıyla dağdaki işbirlikçilerine yazılarının satır aralarında mesajlar verdiği değerlendiriliyor. Özellikle bazı sayfalarının kopuk olduğu görülen dergiler üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.



(Sabah)