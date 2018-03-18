Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak, Bingöl ve Diyarbakır'da 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Şırnak’ta, biri (sözde YJA Star sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu yardımcısı olduğu değerlendirilen) 3 kadın terörist, Bingöl’de 3 terörist ve Diyarbakır’da 3 teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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