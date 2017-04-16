Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığından, dün meydana gelen yurt içi bazı olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van'ın Muradiye ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi aramasında, gömülü halde 3 el yapımı patlayıcı, 2 el bombası, 555 piyade tüfeği fişeği, bir keskin nişancı dürbünüyle çok miktarda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Tespit edilen bir sığınakta, 138 Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği ile 2 adet roketatar mühimmatı ve az miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde tespit edilen bir sığınakta, bir av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 2 jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 17 tüp ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Pertek ilçesinde de açık arazide üzeri brandayla örtülü halde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış bir küçük tüp, 6 pil, 7,5 metre kablo, 500 gram çivi ve 2 kilo amonyum nitrat tespit etti.