Güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdirdi

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük kahramanlıklara imza atan güvenlik güçleri, son 17 günde yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirdi.



Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de PKK'ya ağır darbe vurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) da kullanıldığı hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.



AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde 10-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdirdi.



Ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde terör örgütüne yönelik çalışmalar sonucu bin 59 şüpheliyi gözaltına aldı.



Irak'ın kuzeyi PKK'ya dar edildi



Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'nın sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.



Terör örgütü PKK'nın eğitim alanlarıyla sözde mahkeme olarak kullanılan yapıların bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgesine yönelik eğitimli dağ komando birliklerinin son teknolojik silah ve cihazların yanı sıra SİHA ve İHA desteğiyle yürüttüğü operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 67 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlediği hava harekatında 41 teröristi etkisiz hale getirdi.



Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi



Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesindeki sınır hattında nöbet tutan askerlere yönelik saldırıya TSK unsurlarınca karşılık verilmesi üzerine 10'u yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik güçleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de hudut hattındaki güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya anında karşılık vererek 8 teröristi etkisiz hale getirdi.



Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı



Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.



Arananlar listesindeki iki terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 7 örgüt mensubundan Tunceli Ovacık nüfusuna kayıtlı teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30), diğerinin de Aranan Teröristler Listesi'nin Gri kategorisinde bulunan Tunceli nüfusuna kayıtlı "Baran" kod adlı Haydar Gül (24) olduğu belirlendi.



Amanoslarda örgüte büyük darbe vuruldu



Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin, Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.



Ayrıca, Kandil ile Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Bitlis, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen birçok operasyonda da 285 terörist etkisiz hale getirildi.



Ele geçirilen malzemeler



Güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirerek PKK'ya ağır darbe vurdu.



Operasyonlarda, ağır ve uzun namlulu 211 silah, çeşitli silahlara ait 104 bin 672 mühimmat, 2 doçka, 3 bin 294 doçka mermisi, 402 el bombası, 224 kilogram C-4 patlayıcı, 25 av tüfeği, bomba yapımında kullanılan 166 tüp, 154 el yapımı patlayıcı düzeneği, polyester kaplama 7 plaka, 2 katyuşa roketi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat, 1 ton 748 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 50 dinamit lokumu, bin 690 kilogram un, bin 159 kilogram şeker, 280 kilogram bulgur, 121 kilogram kuru fasulye, 350 litre yağ, 300 kilogram zeytin, 60 teneke peynir, 75 kilogram pirinç, 164 kilogram salça, 555 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 350 kilogram çay, 37 kilogram mercimek, 526 kilogram tuz, 25 kilogram kurutulmuş nane, bin kutu helva, 12 kilogram reçel, 10 kilogram kuru kahve, 10 kilogram sumak, 5 kilogram pekmez, bomba yapımında kullanılan malzemeler, pil, örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.



Sınır ötesinde ülkenin güvenliğini sağlamak için çaba gösteren güvenlik güçlerince teröristlerin hazırlık yaptığı mağara, sığınak ve barınaklar tek tek belirlenip kullanılamaz hale getirildi.