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Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu kişinin, yasa dışı yollarla sınır hattından terör örgütü PKK'ya katılmasına yardım edecekleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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