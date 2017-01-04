Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK'ya ilk kurşun

Diyarbakırlı genç kendisini zorla dağa götürmek isteyen teröristi tek kurşunla öldürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mehmetçikten ağır darbe yiyen Kandil, artık terörist bulamıyor. PKK şehirdeki gençlerin beynini yıkamaya çalışıyor. M.İ. adlı hain, 18 yaşındaki A.E'yi "benimle dağa geleceksin. Yoksa aileni öldürürüm" diye tehdit etti. Direnen genç, PKK uşağını öldürüp polise teslim oldu.
 
Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., kendisini zorla dağa götürmeye çalışan M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan A.E.'nin verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri, Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti çöp arıtma tesisleri yakınlarına gitti. Burada yapılan incelemede, tren raylarının yanında M.İ.'nin başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. (Türkiye)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Bütün hesaplar değişti!

Bütün hesaplar değişti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA