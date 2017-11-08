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Terör örgütü PKK'ya İzmir'de MİT operasyonu

Terör örgütü PKK'ya İzmir'de MİT operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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PKK KCK terör örgütünü üyesi oldukları tespit edilen toplam 21 şahsın yakalanması amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir MİT Bölge Başkanlığı İzmir terörle mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde Torbalı, Aliağa ve merkez ilçeleri kapsayan eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 17 şüpheli yakalandı.

Örgüt üyelerinin bulundukları yerlerle yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca bu tabancaları ait 130 adet mermi bir adet ruhsatsız av tüfeği ve mermileri, ölen örgüt mensuplarını övücü şekilde fotoğraflar, yasaklanmış yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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