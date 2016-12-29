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Terör örgüte katılmaya gittiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Bolu Dağı’nda bir dinlenme tesisinde ihbar üzerine yolcu otobüsünde 19 yaşındaki bir kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Diyarbakır'a gitmek istediği ileri sürüldü.

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İstanbul’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsüne yoldan binen ve araçta şüpheli tavırlar sergileyen 19 yaşındaki kadın, otobüs şoförü tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Şahsın canlı bomba olabileceği ihtimaline karşı otobüs TEM Otoyolu Abant Kavşağı’nda bulunan bir dinlemem tesisinde durduruldu. Jandarma ekipleri yolcuların tamamı indikten sonra kontrollü şekilde şüpheli kadını otobüsten indirdiler. PKK terör örgütüne katılmak için Diyarbakır’a gittiği iddia edilen kadının ismi açıklanmazken, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
 

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