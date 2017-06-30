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Lice'de yeşil listede yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen iki teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı belirlendi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, dün Lice'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin sözde Kendal alan sorumlusu ve sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu olduğu belirlendi. 2 teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı tespit edildi.
 

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