Lice'de yeşil listede yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen iki teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı belirlendi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, dün Lice'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin sözde Kendal alan sorumlusu ve sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu olduğu belirlendi. 2 teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı tespit edildi.
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