Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haklarında yakalama kararı bulunan 4 zanlı ise aranıyor.
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