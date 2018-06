Terör örgütü PKK'yı dize getiren ve ordudaki FETÖ'cüleri temizlemeye çalışan Korgeneral Metin Temel, CHP'nin adayı İnce'nin hedefi oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' sözüyle tehdit ettiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, TSK'nın en vatansever, en çalışkan komutanlarından biri olarak öne çıkıyor. Hayatını PKK ve ordudaki FETÖ'cü hainlere karşı mücadaleye adayan Temel, Fetullahçı yapıya boyun eğmediği için geç terfi etmek zorunda kaldı. 2013'te PKK'nın, 15 Temmuz'da ise Semih Terzi'nin suikast girişimine uğradı. Sonrasında da iki ayrı suikastı atlattı. 3 ayda hazırladığı Zeytin Dalı Harekâtı planıyla, PKK'lıların 'asrın direnişi' dediği Afrin'i terörden kahramanca temizledi. Afrin dahil görev yaptığı her yerde cansiperane şekilde görev yapan Korgeneral Temel'in Muharrem İnce'nin tehdidine uğraması toplumun her kesiminden sert tepkiyle karşılaştı.



ASKERİN 'TEMEL BABA'SI



Korgeneral Temel, teğmenliğinden bu yana görev yaptığı her birlikte adaleti, merhameti ve alçak gönüllülüğüyle sevildi. Yıllarca Güneydoğu'da PKK'nın korkulu rüyası, kendisini çok seven askerlerinin ise 'Temel Babası' oldu. TSK'daki FETÖ'cü yapılanmaya boyun eğmediği için meslek hayatı boyunca sürekli engellerle karşılaştı. Albaylıktan tuğgeneralliğe geçişte ilk önce general yapılmadı. Daha sonra generalliğe yükselen Temel Paşa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görevlendirildi. Görev yaptığı birliği harbe hazırlık denetlemesinde birinci oldu ve tümgeneralliğe terfi etmeye hazırlanırken FETÖ'cülerin çabalarıyla yine rütbesini alamadı. Tümgeneralliğe geçtikten sonra da 5 ayrı şehirde 5 yıl görev yaptı. Buralarda da PKK'nın hedefinde oldu.



HELİKOPTERİNE MERMİ GİRDİ



Temel Paşa, Hakkari Yüksekova'da tümen komutanlığı görevini yürüttüğü dönemde PKK'nın planlarını alt üst etti. 3'üncü Piyade Tümen Komutanıyken, PKK'nın suikast girişimine maruz kaldı. Teröristler, Temel'in içinde bulunduğu Sikorsky S-70 tipi helikoptere Yüksekova İkiyaka Dağları'ndan geçtikleri sırada ateş açtı. 4 mermiden biri helikoptere isabet etti. Helikopter, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na inmeyi başardı. Mermi sağ kargo ön camından girip helikopterin ana kirişlerine hasar vermiş ve kontrol kutusunun üst çeperinde kalmıştı.



FETÖ'DEN SUİKAST TALİMATI



Temel, Van'da Asayiş Kolordu Komutanlığı görevini yürütürken PKK'nın sokak savaşlarını bastırdı. 15 Temmuz'da ise FETÖ'nün suikast girişimine maruz kaldı. Darbeci Semih Terzi'nin kontrolünde bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli FETÖ'cü suikast timi, Temel Paşa'yı öldürmek için Van'daki karargâhına gitti. O gece bölgesindeki hiçbir birliğin hareketine izin vermeyen Temel Paşa, Silopi'de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in görev yerini bırakarak Bolu'ya gitmek istediğini duyunca da yerini terk etmesi durumunda "öldürülmesi" emrini verdi.



KOMUTAN VAR SANIP ATEŞ ETTİLER



Korgenaral Temel, sonraki süreçte de iki şüpheli olayla karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki, geçen yıl eylül ayında yaşandı.



Kato Dağı'ndaki üs bölgesini denetleyen Temel, helikopterle buradan alınıp Beytüşşebap 8. Jandarma Alay Komutanlığı'na bırakıldı, Helikopter, "yolcusuz" olarak Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı bölgesine doğru seyrederken, 10-12 el silahlı ateşe uğradı. Pilotun ani manevrasıyla helikopter kurtuldu. Helikopter, 23. Piyade Tümeni'ne iniş yaptığı sırada, Tümen Komutanı ve beraberindeki heyet, Korgeneral Temel'in helikopterde olduğunu zannederek karşılamaya geldi.



Diğer olay ise, 4 Ekim 2017'de Irak ordusu ile Habur Sınır Kapısı'na yakın bölgede icra edilen tatbikatın denetlenmesi sırasında meydana geldi. Korgeneral Temel, önce Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na helikopterle intikal etti. Buradan karayolu ile Silopi'deki Ercüment Kışlası'na hareket etti. Temel'in tatbikat alanında gerekli inceleme ve denetlemeleri yaptığı sırada Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Tank Yarbay T.K., helikopter pilotu Yüzbaşı K.A.'ya, 24 Eylül'deki tatbikata katılan birliklere motivasyon maksatlı yapılan uçuşun TVkanallarınca tamamen çekilemediği, eğer mümkünse aynı uçuşun tekrar yapılıp yapılamayacağını sordu. Hatta "İçinde komutan varken yapsanız olmaz mı" dedi.



MOTOR ALEV ALDI



Yarbay T.K.'nın ısrarcı tutumu ve şüpheci söylemlerinden endişelenilmesi üzerine yeniden uçuş yapılması talebi reddedildi. Korgeneral Temel, iki ayrı birliği denetlemesinin ardından Silopi üzerinden yeniden helikopterle Cizre'ye uçtu. Temel'in helikopteri terk etmesinin ardından Silopi'ye geri dönmek üzere kalkış yapıldığı sırada helikopterin sol tarafında bulunan motor alev aldı. Yangın gövdeye sirayet etmeden söndürüldü. Uçuş sırasında inişin yapılmasına kısa süre kala Koruma Astsubay H.A.'nın helikopterin sol tarafından kısa süreli alev parlaması gördüğü, ancak bunun helikopterin kendisinin kırmızı ışığı olabileceğini düşündüğü belirlendi. Korgeneral Temel, helikopterin içinde bulunduğu sırada motorda yangın çıkmasından kıl payı kurtuldu.



AFRİN KAHRAMANI



Cerablus ve El-Bab operasyonlarını planlayan ve yöneten Korgeneral Temel, son olarak Zeytin Dalı Harekâtı'yla Afrin'i tereyağından kıl çeker gibi terörden temizledi.



(Sabah)