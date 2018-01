Terör örgütü PKK/YPG'nin, kazığı tünel ve hendeklerle her eve ulaşabildiği ortaya çıktı TSK ve ÖSO’nun yeni hedefi olarak belirlediği Bafelyun Tepesi’nin yanı başındaki Kastel Cindo köyünde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi.