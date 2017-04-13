Terör örgütü polislerle ilgili keşif yapmış

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde PKK'lı teröristlere ait bir hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda hücre evinde ele geçirilen notlarda polislerin ev adresleri, kaldıkları binaların krokisi, araçlarının plakaları, binaya giriş çıkış yaptıkları saatler, bazı polislerin isim ve soy isimleriyle birlikte hangi şube de görevli oldukları, araçlarının marka ve modeli, ikamet ettikleri binaların güvenlik durumu ile kameraların gece görüş özelliklerinin olup olmadığı, hangi şehir içi duraklarını yoğun olarak kullandıkları, mesai saatleri dışında çay içip dinlendikleri arkadaşları ve vatandaşlarla sohbet ettikleri mekanların adreslerinin bulunduğu tespit edildi.

- Polislerin medeni halleriyle ilgili bilgi toplamışlar

Polis memurlarının bekar, evli ve nişanlı olup olmadıklarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı notlarda bekar polislerin evleriyle ilgili çok daha detaylı gözlem yapıldığı, evlerine giriş çıkışların hangi saatte ve yoğunlukta olduğuna dair bilgilerin dahi bulunduğu belirlendi.

Notlarda bazı karakolların güvenlik durumları, personel servisinin çıkış saatleri, servislerin güzergahları ve servislere eşlik eden araçların sayısına ilişkin bilgilerin de olduğu ortaya çıktı.