Bursa'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan ve terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını sosyal medya üzerinden yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan Süleyman A., Mehmet Ali K. ve kardeşi Osman K., işlemlerinin tamamlanmasının ardınan adliyeye sevk edildi,
Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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