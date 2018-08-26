Terör örgütü PKK/PYD'den yeni tehdit: Masada yoksak anayasayı tanımayız
Suriye’de çözüm sürecine terör örgütü PKK/PYD’nin tabela yapılanması SDG’den dinamit. Terör örgütü SDG'nin sözde Başkanlık Konseyi üyesi Habib yaptığı açıklamada “SDG’nin yer almayacağı bir komisyonun hazırlayacağı anayasayı tanımayacağız.” tehdidinde bulundu.
Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşen Astana ve Soçi Zirveleri’nde atılan somut adımlar, Suriye’de normalleşme sürecinin zeminini hazırladı.
Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde oluşturulan yol haritası, “çatışmasız bölge” uygulamalarıyla pratiğe yansıdı. Şimdi sıra, BM çatısı altında oluşturulacak Suriye’de yeni anayasa sürecine geldi. Terör örgütleri dışındaki tarafların katılımıyla hazırlanacak yeni anayasa süreci için geri sayım devam ederken, terör örgütü PYD/YPG’nin tabela yapılanması sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı gruptan, normalleşme sürecini dinamitleyecek yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “SDG’nin yer almayacağı bir komisyonun hazırlayacağı anayasayı tanımayacağız” tehdidinde bulunuldu.
Münbiç toplantısı sırasında
Sözde SDG’nin Başkanlık Konseyi üyesi Hikmet Habib’in bu açıklamasının zamanlaması dikkat çekti. Terör örgütünün internet sitesinden paylaşılan açıklama, ABD’li bir heyetin SDG’nin sözde yöneticileri ile Münbiç’te yaptığı toplantıyla aynı süreçte geldi. Yine açıklama BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın, yeni anayasanın şekilleneceği Cenevre Zirvesi için çağrıda bulunduğu sürece denk gelmesi oldu.
50 kişilik listelerle Cenevre’ye gidecekler
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Cenevre Zirvesi için önceki gün Türkiye, Rusya ve İran’a katılım çağrısında bulundu. Taraflar 50’şer kişilik listelerle Cenevre’ye gidecekler. Mistura, bu listelerden 40 ismi seçerek komisyon oluşturacak ve Suriye Anayasası için start verilecek. Bu listelerde terör örgütü PYD/YPG ve örgütün tabela yapılanması SDG yer almıyor. (Akşam)
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