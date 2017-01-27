Terör örgütü PYD’nin bombalı araç planı çöktü

Terör örgütü PYD'nin Cerablus'ta Türk askerine saldırı planı çöktü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ittifakı ile sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına yönelik Fırat Kalkanı Harekatı 156. gününe girdi. İki yüzden fazla yerleşim birimini terörden arındıran Fırat Kalkanı Harekatı, El Bab bölgesinde yoğunlaşırken 15 Ağustos'ta operasyonun ilk başladığı Cerablus'ta TSK'ya yönelik saldırı girişimi son anda önlendi.

TERÖRİST YAKALANDI

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, Cerablus'ta görevli TSK personeline yönelik bombalı araçla saldırı planı yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin Hamedan isimli bir terörist PYD'nin işgali altındaki Münbiç'ten gönderilen bombalı aracı TSK araçlarının geçişi sırasında patlatmaya hazırlanırken ÖSO savaşçıları tarafından yakalandı.

EMİR MÜNBİÇ'TEN

Tel Abyat'a bağlı Şuyuh köyünden olduğunu belirten Hüseyin Hamedan, saldırı emrinin Münbiç'te verildiğini ve tüm hazırlığın yine PYD'nin Munbiç'te bulunan yöneticileri tarafından yapıldığını itiraf etti. Eylemin Fırat ve Zindar isimli iki PYD'li tarafından organize edildiğini söyleyen terörist, bu eylem için Turkiye'den gelen ve ismi Cihan olan bir teröristin daha bulunduğunu söyledi.

10 TON BOMBA YÜKLÜ ARAÇ

Türk askerlerine ait konvoyun hedeflendiği terör saldırısında kullanılmak üzere 10 tondan fazla bomba monte edilen araca ÖSO el koydu. Yakalanan terörist, örgütün bölgede benzer eylemlere hız vereceğini de öne sürdü.

(Yeni Şafak)