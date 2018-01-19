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Terör örgütü PYD/PKK'dan Azez'deki hastanelere saldırı: 12 yaralı

PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.

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PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı. 

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