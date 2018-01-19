Terör örgütü PYD/PKK'dan Azez'deki hastanelere saldırı: 12 yaralı
PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.
- AA
PYD/PKK'nın Afrin'den, Türkiye sınırında yer alan Azez'deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı.
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